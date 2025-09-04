電力需要のピーク時に放電し、需要の少ない時間帯に充電する――この「モバイルバッテリー」に例えられるエネルギー貯蔵システムの応用範囲が拡大し続けている。国家エネルギー局がこのほど発表した「中国新型エネルギー貯蔵発展報告（2025）」によると、2024年末時点で、中国全土で稼働している新型エネルギー貯蔵の設備容量は7376万キロワット（kW）/1億6800万キロワット時（kWh）に達し、世界全体の設備容量の40％以上を占めた