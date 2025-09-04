中国科学技術大学の研究者が率いる国際研究チームは、惑星科学研究分野で大きな進展を遂げました。国際的な学術誌「ネイチャー」は北京時間9月3日夜、同研究チームが共同で作成した論文をオンラインで発表しました。論文によると、研究チームは米航空宇宙局（NASA）の火星探査機「インサイト」（InSight）の探査データに基づき、火星の固体内核が存在する証拠を発見しました。探査データをさらに解析した結果、火星の内核の半径は