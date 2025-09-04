福岡東署は4日、福岡市東区の個人宅固定電話や個人の携帯電話機に3日午後5時ごろから午後5時30分ごろまでの間、警察官や厚生労働省を名乗る人物からの不審電話が連続発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。