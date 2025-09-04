台風15号が志布志市に最接近。志布志湾では白波が岩場に打ち付け、雨風が強まり、国道では水しぶきが上がるほどの激しい雨。住民は飛散防止や停電対策を進め、午後5時過ぎには満潮も迎えました。現在は小康状態ですが、土砂災害や浸水への警戒が必要です。（詳しくは動画をご覧ください）