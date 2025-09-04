能登半島地震で液状化の被害が広がった新潟市では、地盤改良を伴う対策事業を進めています。これまで、工事費用の一部を住民に負担するよう求めていましたが、4日午後に開かれた会議で工事費用については『住民負担を求めない』としました。 新潟市は、これまで液状化対策の工事費用の一部を住民に負担させる方針を示してきました。これまでに同様の対策工事を実施した全国の自治体では、全額公費でまかなわれている事例が多い