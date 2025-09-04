Çðºê»Ô¡¦ºù°æ»ÔÄ¹¤¬ÅìµþÅÅÎÏ¡¦¾®ÁáÀî¼ÒÄ¹¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢Çðºê´¢±©¸¶È¯6¹æµ¡¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ºù°æ»ÔÄ¹¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿¸¶È¯¤Î°ìÉô¤òÇÑÏ§¤Ë¤¹¤ë»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ÎÌó¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ 4Æü¸áÁ°¡¢Çðºê»ÔÌò½ê¤ÇÂÐÌÌ¤·¤¿ºù°æ»ÔÄ¹¤È¾®ÁáÀî¼ÒÄ¹¡£¤³¤ÎÌÌ²ñ¤Ï¡¢ºù°æ»ÔÄ¹¤¬µá¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£2024Ç¯8·î¡¢ºù°æ»ÔÄ¹¤Ï7¹æµ¡¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢7¹æµ¡¤Î¥Æ¥íÂÐºö¹©»ö¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£ÅìÅÅ¤Ï¡¢Àè¤Ë6¹æµ¡¤òºÆ²ÔÆ¯¤¹¤ëÊý