児童への体罰および不適切な発言や酒気帯び運転などを理由に教職員3人が懲戒処分を受けました。県の教職員の懲戒処分は25年度、これで9件目です。減給1か月の懲戒処分を受けたのは、大島地区の小学校の52歳の男性の校長です。校長は25年2月ごろ、学校で1人の児童を指導する際、椅子に座っていた児童の太ももと椅子を電源コードで巻いて固定する体罰をした上で「話をやめないとガムテープで口をとめないといけない