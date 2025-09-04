４日に発生した台風１５号の影響で、県内は５日にかけ荒れた天気になる見込みです。各地で台風の接近に備え、対策が進められています。４日未明に発生した台風１５号は、５日朝、広島県に最も接近する見込みです。台風は宮崎県沖を時速２５キロで北に進んでいます。県内では５日午前中にかけ、激しい雨が降る見込みで、５日午後６時までに多いところで１２０ミリが予想されています。気象台が土砂災害などに注意を呼びかけてい