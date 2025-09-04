気象庁は、和歌山県であす５日未明から昼前にかけて「線状降水帯」が発生するおそれがあると発表しました。線状降水帯とは、発達した雨雲が線状に連なって強い雨を降らせる雨域で、その規模は長さが５０〜３００ｋｍ程度、幅が２０〜５０ｋｍ程度に及びます。気象庁は４日午後６時ごろ、台風１５号の接近に伴い、「和歌山県であす５日未明から昼前にかけ、線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まるおそれがある