台風１５号は９月５日朝から昼すぎにかけて近畿・徳島に最接近する見込みです。台風１５号は、４日午後６時には宮崎県延岡市の南約８０ｋｍにあって、１時間に約２５ｋｍの速さで北へ進んでいるとみられます。台風は徳島県には５日朝から昼前にかけて、近畿には昼頃に最も接近する見込みです。５日午後６時までに降る雨の量は、多いところで近畿南部で２５０ミリ。近畿中部と徳島県南部で２００ミリなどと予想されています