9月4日、日本銀行熊本支店の支店長に豊蔵 力氏が就任しました。 【写真を見る】記録的大雨で「熊本県経済に下押し圧力」買い替え需要高まり「状況は一時的」との見方も日銀熊本支店 日銀熊本支店での会見で、豊蔵支店長は「支店職員と一丸となって職務に邁進していく」と語りました。 豊蔵支店長は神奈川県藤沢市出身の48歳で、1999年に日銀に入行後、ニューヨーク駐在や香港事務所長などを歴任した国際派です