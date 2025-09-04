俳優の小澤征悦（51）が4日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。妻のNHK桑子真帆アナウンサーとの生活について語った。小澤はピアノが弾ける桑子アナを、好きなサザンオールスターズになぞらえて「うちの原坊」と呼んでいることを明かした。小澤は「うちの真帆もピアノ弾けるんで、僕はギター弾いて、彼女の方がうまいんで。音楽的にうまいんで、僕に合わせてくれて。家に“音楽室”って呼んでいるただの寝室