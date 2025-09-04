元サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」のタレント丸山桂里奈（42）が4日、自身のインスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いて夫で元サッカー日本代表GKの本並健治氏（61）との結婚5周年を迎えたことを報告した。丸山は「4日になったー今日は私たち夫婦の特別な日」とつづった。続けての投稿で「あれから5年そう9月4日は結婚記念日TGCの1日前に婚姻届を出したんだーバレないようにビクビクしたのを今でも覚えてま