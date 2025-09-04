お笑いコンビ、Aマッソのむらきゃみ（37）が4日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にゲスト生出演。MCのハライチ澤部佑（39）にクレームを入れた。むらきゃみは「飲み会来て自慢だけしてすぐ帰るのやめてください」とクレームを入れた。「最近、アンガールズ田中（卓志）さんとかロッチ中岡（創一）に後輩たちがお世話になってるんですね。で、そこにウチも参加してまして。澤部さんも呼ぼうってなって」と経緯を