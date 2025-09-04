熊本労働局の審議会は、熊本県内の最低賃金について今より82円引き上げて「時給1034円」とするよう熊本労働局長に答申しました。 【写真を見る】熊本県内の最低賃金初の1000円台に審議会で経営者側は激しく反発 2人反対 3人退席 過去最大の引き上げ幅だった去年の54円を上回り、初めて1000円台に乗りました。 熊本地方最低賃金審議会の専門部会では、現在の952円に対し、労働者側は1130円、経営者側は991円への引き上げを提