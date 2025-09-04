微小な粒子状の大気汚染物質「PM2.5」に含まれる炭素成分「ブラックカーボン」が、急性心筋梗塞の発症リスクを高める可能性があると、熊本大や国立環境研究所などのチームが4日発表した。発生源や病気が発症する仕組みの解明が効果的な対策につながるとしている。小島淳熊本大客員教授（循環器内科学）は「PM2.5の雑多な成分の中で、ブラックカーボンが発症に影響している可能性を示すことができた」と述べた。2017年4月〜19年