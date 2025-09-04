野球のU―18W杯開幕を前に、記者会見で意気込みを語る日本の小倉全由監督（右端）＝4日、那覇市野球のU―18（18歳以下）ワールドカップ（W杯）は12の国・地域が参加して5日に沖縄県で開幕する。各チームの監督が4日、那覇市内で記者会見に臨み、日本の小倉全由監督は「今大会も優勝を目指して頑張る。フェアプレー、ファイティングスピリット、フレンドリーといった日本の高校野球の精神に基づいた野球を見てもらいたい」と2連覇