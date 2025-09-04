俳優の小澤征悦（51）が4日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。昨年2月に88歳で亡くなった世界的指揮者の父、小澤征爾さんの最期を語った。小澤は「最期っていうのは、明け方だったんですね。だからいわゆるその瞬間というのは立ち会えなかったんですけど」と明かした。徹子は「病院に入ってらしたの？」と質問。小澤は「そのときは家にいたんですけど。その前は病院にいたりとかして、ほぼ毎日お見舞いに行