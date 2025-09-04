元モーニング娘。のタレント飯田圭織（44）が3日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。相談相手について明かした。今回のテーマはちょっとしたことを気に病んじゃう「気にしいな女」。自身を「気が小さくて」という飯田は、「ぶつかって来るおじさんとかいらっしゃるじゃないですか。そんな時に『私が悪かったのかな？なんでぶつかられたんだろう？』って、すごいモヤモヤしちゃって、AIチャットアプ