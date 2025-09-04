BLACKPINKのJENNIE（ジェニー）が設立した独立芸能会社「オッドアトリエ（OA）」が、建築法違反の疑いがあったソウル市内の一軒家の現事務所から、ソウル市内のビルに移転する。韓国メディアが報じた。韓国通信社のニューシスは3日「不動産業界によると、オッドアトリエは11月、一戸建て住宅事務室から、ソウル市内の新築ビルに引っ越す。現事務室賃貸借契約が来月満了し、新しい場所を探しに出たものとみられる」と伝えた。また「