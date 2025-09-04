お笑いコンビ、Aマッソの加納（36）が4日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にゲスト生出演。同じくゲスト出演のサンシャイン池崎（43）にクレームを入れた。加納は「毎回『いい女』っみたいに言うのやめて」と番組テロップで訴えた。「すべての女性芸人を女性とみている節はあります」と指摘した上で「1回、バーベキューを池崎軍団で連れて行ってもらったことがあって。その後別に仕事があったので、着替えるの