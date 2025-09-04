「まずは初戦でベストパフォーマンスを」と話す横浜の新主将・小野横浜は小野が新主将に就任した。２年夏からチームを引っ張った阿部葉を継ぐ大役にも「監督さんからはどれだけ自分の色を出せるかだと言っていただいている。阿部さんがつくってきた良いところを受け継ぎ、変えるところは変えていく。プレッシャーというよりも楽しみ」と前向きだ。神奈川県高校野球秋季大会の組み合わせでは強豪チームが集まる右のヤマに入った