◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（４日・岐阜）巨人の泉口友汰内野手が初回に内野安打を放ち、連続試合安打を１５、連続試合出塁を２０に伸ばした。「３番・遊撃」で先発出場。２点を追う初回２死で迎えた第１打席だった。ヤクルト先発・吉村の高めカットボールを二遊間へ。間一髪で打球に追いついた遊撃・長岡の送球がそれ、Ｈランプがともった。前日３日のヤクルト戦（京セラドーム）は５打数３安打で３か月ぶりに打