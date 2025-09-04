◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（４日・マツダスタジアム）俳優のオダギリジョーが、試合前に始球式を務めた。自身が監督を務める「ＴＨＥオリバーな犬、（Ｇｏｓｈ！）このヤロウＭＯＶＩＥ」２６日公開）で演じる警察犬オリバーの姿。ダイナミックなフォームでボールを投げ込み、スタンドを沸かせた。始球式に向けて「不運な事に、数日前から軽いギックリ腰をわずらい、本領を発揮することは難しいのではないか