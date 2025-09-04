Ｊ１の京都は４日、京都・城陽市内のグラウンドで約１時間練習を行った。チームは現在９試合連続負けなしで、１０試合を残して首位。残り試合数も少なくなっていく中、チョウ貴裁監督は「連戦も含めて、目の前の試合を全員の力で勝ち点３を取る努力をしたチームが、最後気づいた時にその順位で終わっている。そこに対して努力を続けていきたい」と、優勝争いへ意気込んだ。９月は中断期間が明けると１２日に広島（Ｅピース）、