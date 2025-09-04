◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（４日・岐阜）ヤクルト・村上宗隆内野手が無双モードに入った。２試合連続となる１６号２ランを放った。０―０の初回２死二塁で又木の直球を左翼席に運んだ。３日の同カードの８回には大勢から１５ソロを放っており、試合またぎで２打席連発となった。４番の一振りにヤクルトファンだけでなく巨人ファンにもどよめいた。岐阜での一戦は今オフのメジャー挑戦を表明している村上にとって