オダギリジョー（49）が脚本・監督・編集・出演を務める映画『THE オリバーな犬、（Gosh!!）このヤロウ MOVIE』。9月26日に控える全国公開に先立ち、3日に舞台挨拶付き特別上映が都内で開催された。本作は’21年と’22年にNHKで放送されたオリジナルドラマの映画版で、主人公は池松壮亮（35）演じる鑑識課警察犬係のハンドラー・青葉一平。彼にだけ、相棒の警察犬・オリバーが“酒と煙草と女好きな着ぐるみ姿のおじさん”に見える