倉敷青陵高校の3年1組が開いた「きびのくにマルシェ」 夏休みが終わり、文化祭シーズンです。倉敷市の高校生が4日、文化祭の模擬店で地元の産業を生かしたマルシェを開きました。 倉敷青陵高校の文化祭です。 （模擬店員）「萌え萌えきゅん！どうぞ～」 模擬店の食べ物やバンドの演奏などを高校生が楽しみました。 3年1組が開いたのは「きびのくにマルシェ」です。 デニムの端切れをリメ