米国と日本、自動車関税引き下げ交渉最終段階＝ロイター 報道によれば、両国は米大統領令発令後２週間以内に日本車輸入関税を引き下げる交渉の最終段階にある。関税率は現行の２７．５％から１５％に引き下げられ、９月末までに発効する見通しだ。ロイター通信が日本政府関係者の話として伝えた。