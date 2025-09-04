好天に恵まれた4日、庄内北部でも稲刈りシーズンが幕開けです。去年の豪雨災害、そしてこの夏の雨不足を乗り越え酒田市の八幡地域で「はえぬき」の刈り取りが始まりました。酒田市八幡地域の橋本地区で農園を経営する本多郁也さん（24）。およそ35ヘクタールの農地を管理し、このうち30ヘクタールでコメ作りを行っています。朝から良く晴れた4日は、イネの朝露が乾くのを待って午前9時ごろからコンバインで「は