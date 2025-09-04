東京時間17:47現在 香港ハンセン指数 25058.51（-284.92-1.12%） 中国上海総合指数 3765.88（-47.68-1.25%） 台湾加権指数 24179.85（+79.55+0.33%） 韓国総合株価指数 3200.83（+16.41+0.52%） 豪ＡＳＸ２００指数 8826.53（+87.73+1.00%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80841.69（+273.98+0.34%） ４日のアジア株は、まちまち。上海株や香港株は続落。軍事パレードという大き