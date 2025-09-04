日本酒の需要が高まっているヨーロッパに土佐酒の輸出拡大を図ろうと、高知県は初めてドイツの商社を招き、県内の酒蔵を見学しました。県はヨーロッパへの土佐酒の輸出拡大を図ろうと、今回初めて、ドイツから日本の酒を取り扱っている商社SUI SUI株式会社を招きました。商社のオーナーは9月1日から商談を希望する県内の酒蔵を回っていて、最終日の4日は5か所目となる土佐市の亀泉酒造を訪れました。酒蔵