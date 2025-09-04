◇プロ野球セ・リーグ 巨人-ヤクルト（4日、岐阜）ヤクルトの村上宗隆選手が先制の第16号2ランを放ちました。直近5試合の成績が打率.500、5本塁打、8打点と絶好調の村上選手。この日の初回、2アウト2塁のチャンスで第1打席が回ってくると、巨人先発・又木鉄平投手が投じた外角高めのストレートを捉え、左中間スタンドへ突き刺さる先制の2ランホームランとなりました。復帰から33試合で16本と、驚異的なペースでホームランを量産し