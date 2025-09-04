「ロッテ−日本ハム」（４日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ソフトバンクのマジック点灯阻止へ、日本ハムが先制に成功した。二回に郡司のレフトへのソロ弾で先制すると、続く山縣がバント安打で出塁。清宮幸がセンターへの適時二塁打で追加点をあげた。この日、ソフトバンクがオリックスに勝利し、日本ハムが敗れた場合、ソフトバンクにマジック「１９」が点灯する。