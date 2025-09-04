9月4日未明、熱帯低気圧から変わった台風15号は、5日朝から昼前にかけて県内に最も接近する見込みです。現在の外の様子中継で伝えてもらいます、外谷さん。（外谷アナウンサー）「新町川河口にあります、徳島マリンターミナルから中継でお伝えします」3時間ほど前に到着しましたが、雨の変化を特に強く感じます」「強弱を繰り返しながらですが、断続的に大粒の雨が降り続いています」「また、時折南から湿った風も含