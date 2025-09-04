自民党の小渕優子組織運動本部長は、石破茂首相に「参院選大敗の責任を取り、けじめをつける」と伝えた。事実上の辞意とみられる。首相は進退を預かるとして引き続き職務を続けるよう求めた。関係者が4日明らかにした。