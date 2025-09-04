ソニーは４日、理系人材の育成に向け、技術系の女性社員による中学生向けの出張授業を都内で行った。生徒らに早くから製品関連の技術に触れてもらい、将来の選択肢に理系職を考えてもらう狙いがある。出張授業は東京都北区の女子聖学院中学校で行われ、３年生約３０人が出席した。電気設計を担当する高橋真優さんが講師を務め、カメラの凹レンズと凸レンズの組み合わせによる見え方の違いや、光をデジタルデータに変換するイメ