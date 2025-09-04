暗闇の中で防犯カメラが捉えたのは、目をぎろりと光らせるクマです。現れたのは、山形・高畠町の農園。狙いは、高級ブドウのシャインマスカットでした。この農園では、クマに約500房のブドウを食い荒らされ、被害額は100万円以上に及んでいるといいます。被害にあった農園：泣けますよね…。柵が壊れて中がめちゃくちゃに…。ぶどうの木が空っぽになった。各地で相次ぐクマの出没。山形県内では4日、新幹線の線路上にも現れました