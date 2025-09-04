三菱重工浦和レッズレディースは4日、MF角田楓佳(20)がブライトンウィメンに完全移籍することを発表した。角田の兄は、今夏にコルトレイクから横浜F・マリノスに復帰したDF角田涼太朗(26)。角田は浦和レディースのジュニアユースから所属し、2023年にトップ昇格。2024-25シーズンはWEリーグ19試合2得点を挙げていた。今シーズンはリーグ戦4試合に出場している。クラブ公式サイトを通じ、角田は移籍への思いを語った。「三菱