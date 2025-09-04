【その他の画像・動画等を元記事で観る】 東方神起のチャンミンが、ソロとして自身初となる全国コンサートツアー『CHANGMIN from 東方神起 CONCERT TOUR ～The First Dining～』を9月3日、東京・東京国際フォーラム ホールA公演からスタートした。 ■追加公演＆ライブ映像作品化も決定 本ツアーは、全8ヵ所18公演で開催。チケットが全公演完売したことを受けて、12月6・7日に