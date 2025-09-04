日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月4日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限 18393( 16880) 12月限2656(2356) TOPIX先物 9月限 22329( 21873) 12月限 164( 164) 日経225ミニ 9月限217066(217066