大阪9月限 日経225先物42630+620（+1.47％） TOPIX先物3083.0+29.5（+0.96％） 日経225先物（9月限）は前日比620円高の4万2630円で取引を終了。寄り付きは4万2090円と、シカゴ日経平均先物清算値（4万2110円）にサヤ寄せする形から、買い先行で始まった。現物の寄り付き直後につけた4万2020円を安値にロングが強まり、前場中盤にかけて4万2490円まで上げ幅を広げた。買い一巡後に4万2300円辺りまで上げ幅を縮め