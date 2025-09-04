ドジャースは3日（日本時間4日）終了時点で78勝61敗の成績。パドレスにゲーム差2.5をつけてナ・リーグ西地区首位の座を守っている。勝負の9月を迎えているなか、デーブ・ロバーツ監督はチームの主砲にさらなる奮起を求めている。 ■開幕当初好調も6月に打率1割台 ドジャース2年目のテオスカー・ヘルナンデス外野手はここまで114試合の出場で打率.246、21本塁打、78打点の成績。