【その他の画像・動画等を元記事で観る】 桑田佳祐のラジオ番組『桑田佳祐のやさしい夜遊び』の公開収録イベント『桑田佳祐の“ただいま”夜遊び』が、10月5日に茅ヶ崎市民文化会館にて開催されることが決定した。 ■『桑田佳祐のやさしい夜遊び』名物の“生歌コーナー”もあるかも!? 桑田佳祐の故郷である茅ヶ崎のラジオ局・茅ヶ崎FMの開局2周年を記念して行われる本イベント。桑田が公の場で茅ヶ崎に来るのは、茅