ＪＲ北海道は、大雨の影響で運転を見合わせていた、ＪＲ宗谷線・幌延ー稚内間について、９日から運転を再開すると発表しました。ＪＲ宗谷線は、９月２６日に降った大雨で線路の土台の土砂が流出するなど大きな被害が出ました。この影響で、幌延―稚内間で運休が続き、代行バスを運行するなどし、対応していましたが、ＪＲ北海道は線路の復旧工事が完了する見通しが立ったとして、９日の午後８時６分、旭川発稚内行の特