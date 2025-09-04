4日未明に奄美大島の東の海上で発生した台風15号は県内のほとんどの地域を強風域に巻き込みながら北上し5日にかけて日本列島を横断すると見られています。大隅、種子島・屋久島地方では4日夜のはじめごろにかけて大雨になる恐れがあり気象台は土砂災害などに注意するよう呼びかけています。4日午前3時に熱帯低気圧は奄美大島の東の海上で台風15号になりました。県内のほとんどの地域を強風域に巻き込みながら太平洋側を北上し