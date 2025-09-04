市川 栞 キャスター：ここからは、気象予報士の小野さんです。 小野 和久 気象予報士：石川県内は、台風の進路からは外れていますが、大雨に注意・警戒が必要です。あす5日朝9時の予想天気図です。 小野：台風と前線が近い位置にあります。前線周辺に向かって、暖かく湿った空気が流れ込みます。この影響であす5日も、大気の状態が非常に不安定になるでしょう。雷を伴って激しい雨が降り、5日は大雨となる所がある見込