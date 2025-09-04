俳優・高橋文哉（24）の公式Xが3日に更新され、デビュー6周年の感謝を伝えた。【写真】高橋文哉『仮面ライダーゼロワン』から丸6年… 2025年の最新姿「9月1日でデビュー6周年を迎えました！少し遅れてのご報告になってしまいましたが、今年は皆様に求めていただき、色々なジャンルのお仕事をできてとっても楽しい1年でした」と報告。写真を添えて「7年目も沢山の方に必要としてもらえる人間でありたいと思います！これからも