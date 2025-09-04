複数の政府与党関係者によると、石破首相は参議院選挙で公約に掲げた一律2万円の給付案を修正するなどした、新たな経済対策の検討に入ったということです。この2万円の現金給付は、実現するのでしょうか。日本テレビ・政治部官邸キャップの平本典昭記者が、2つのギモン「なぜ？今2万円給付を“修正”」「混乱の中…給付の実現可能性は？」について解説します。◇──1つ目。なぜ石破首相はこのタイミングで、修正の検討に入