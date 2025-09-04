「巨人−ヤクルト」（４日、ぎふしん長良川球場）ヤクルトの村上宗隆内野手が前夜から「２打席連発」となる１６号先制２ランをかっ飛ばした。スタンドのファンから大きな歓声と、巨人ファンのため息がこだました。初回２死三塁。巨人の左腕、又木から左中間席へ飛び込む２ラン。前日の第４打席も本塁打を打っており、２打席連発となった。今季７月末に上半身の故障から１軍復帰後、３３試合で１６本塁打と驚くべき量産ペー